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Spor

Yılın transferi için pazarlıklar devam ediyor! Victor Osimhen adım adım Galatasaray'a

Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı kırmızılı ekip, oyuncu ile anlaşma sağladı. Ancak İtalyan ekibi Napoli ile pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar...

AKŞAM9 Temmuz 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Yılın transferi için pazarlıklar devam ediyor! Victor Osimhen adım adım Galatasaray'a
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Galatasaray, Victor Osimhen transferinde sona yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı forvetle 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında 26 yaşındaki oyuncunun senelik 18 milyon euro kazanması bekleniyor. Yılın transferini bitirmek isteyen Cim-Bom, Napoli ile pazarlıklarını sürdürüyor. Son olarak teklif 65 milyon euroya çıkarıldı. Serie A temsilcisi ise 75 milyon eurodan kesinlikle taviz vermek istemiyor. Victor Osimhen'in serbest kalma maddesi 15 Temmuz'da geçerliliğini yitiriyor.

OKAN BURUK'TAN YAKIN TAKİP

Victor Osimhen de Galatasaray ile Napoli arasındaki görüşmelere dahil oldu. Nijeryalı forvet, İtalyan yöneticilere "Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek baskı yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu transferi hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferin maliyetinin bir bölümünü üstlenecek sponsorlarla son görüşmelerini yapıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da süreci yakından takip ediyor.

264 MAÇTA 151 GOL, 36 ASİST

26 yaşındaki golcü, geride kalan sezonda 41 maça çıktı. 3.236 dakika sahada kalan Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı. Kariyerinde ise 264 maçta 151 gol, 36 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri 70 milyon euro. 2023 yılında bu değer 120 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Osimhen için bugüne kadar toplamda 108 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

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