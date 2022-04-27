Yılın transferi! Kerem Aktürkoğlu milli yıldızın takımına gidiyor

Milli Takım ve Galatasaray'ın önemli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu bu sezon gösterdiği başarılı performansla bir çok kulübün radarına girmişti. Almanya, Fransa ve İspanya'dan talipleri olan 23 yaşındaki oyuncuya en ciddi talip ise Marsilya. Fransız kulüp Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA YOLCUSU

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in ardından Kerem Aktürkoğlu içinde girişimlerini artıran Fransız kulüp Galatasaray ile masaya oturacak. Sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu için ciddi bonservis bedeli beklentisinde. Kerem Aktürkoğlu transferinin 20 milyon euro civarında bitmesi bekleniyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 48 resmi maçın 43'ünde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

Star Gazetesi