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Spor

Yılın transferi! Kerem Aktürkoğlu milli yıldızın takımına gidiyor

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu bir çok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Cengiz Ünder'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Nisan 2022 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
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Milli Takım ve Galatasaray'ın önemli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu bu sezon gösterdiği başarılı performansla bir çok kulübün radarına girmişti. Almanya, Fransa ve İspanya'dan talipleri olan 23 yaşındaki oyuncuya en ciddi talip ise Marsilya. Fransız kulüp Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA YOLCUSU

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in ardından Kerem Aktürkoğlu içinde girişimlerini artıran Fransız kulüp Galatasaray ile masaya oturacak. Sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu için ciddi bonservis bedeli beklentisinde. Kerem Aktürkoğlu transferinin 20 milyon euro civarında bitmesi bekleniyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 48 resmi maçın 43'ünde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

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