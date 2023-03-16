Yılın transferi olur! Süper Lig ekibi Yusuf Yazıcı'ya resmen talip oldu

Bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de olan Yusuf Yazıcı bu sezon başında alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'a geri dönmüştü. Son haftalarda gol katkısı yapsa da milli futbolcu beklentilerin altında kaldı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu kulübü Lille'e geri dönecek ancak Fransız ekibiyle yollarını ayırması bekleniyor.

YUSUF YAZICI'YA SÜRPRİZ TALİP

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Adana Demirspor gelecek sezon Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Adana temsilcisi Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı. İtalyan teknik adamın transfer listesinde ilk sırada Yusuf Yazıcı'nın olduğu belirtildi. Montella, Belhanda'nın yerine Yusuf Yazıcı'yı istiyor.

éBU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Lille'de başlayan ünlü futbolcu Fransız ekibiyle 4 maça çıktı ve 1 gol 1 de asist katkısında bulundu. Daha sonrasında Trabzonspor'a kiralanan Yusuf Yazıcı, bordo mavililerde istikrarsız bir grafik çizdi. Toplamda Trabzonspor formasıyla bu sezon 18 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu sadece 7 kez ilk 11'de şans buldu. Yusuf, 5 gol katkısı yaparken asist katkısında bulunamadı.