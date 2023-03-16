İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2023 Perşembe / 24 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0121
  • EURO
    20,164
  • ALTIN
    1171.57
  • BIST100
    5121.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yılın transferi olur! Süper Lig ekibi Yusuf Yazıcı'ya resmen talip oldu
Spor

Yılın transferi olur! Süper Lig ekibi Yusuf Yazıcı'ya resmen talip oldu

Trabzonspor'un sezon sonunda yollarını ayıracağı Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig'den sürpriz bir takım talip oldu. Bonservisi Lille'de bulunan milli futbolcunun Fransız ekibiyle yollarını ayıracağı konuşuluyor. Yusuf Yazıcı teklifi kabul ederse gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

16 Mart 2023 Perşembe 08:27 - Güncelleme:
Yılın transferi olur! Süper Lig ekibi Yusuf Yazıcı'ya resmen talip oldu
ABONE OL

Bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de olan Yusuf Yazıcı bu sezon başında alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'a geri dönmüştü. Son haftalarda gol katkısı yapsa da milli futbolcu beklentilerin altında kaldı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu kulübü Lille'e geri dönecek ancak Fransız ekibiyle yollarını ayırması bekleniyor.

YUSUF YAZICI'YA SÜRPRİZ TALİP

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Adana Demirspor gelecek sezon Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Adana temsilcisi Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı. İtalyan teknik adamın transfer listesinde ilk sırada Yusuf Yazıcı'nın olduğu belirtildi. Montella, Belhanda'nın yerine Yusuf Yazıcı'yı istiyor.

éBU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Lille'de başlayan ünlü futbolcu Fransız ekibiyle 4 maça çıktı ve 1 gol 1 de asist katkısında bulundu. Daha sonrasında Trabzonspor'a kiralanan Yusuf Yazıcı, bordo mavililerde istikrarsız bir grafik çizdi. Toplamda Trabzonspor formasıyla bu sezon 18 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu sadece 7 kez ilk 11'de şans buldu. Yusuf, 5 gol katkısı yaparken asist katkısında bulunamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.