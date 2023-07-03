Yılın transferi olur! Merih Demiral'a Süper Lig'den sürpriz talip...

İtalyan ekibi Atalanta'nın formasını giyen milli futbolcu Merih Demiral için transferde hareketli günler yaşanıyor. 25 yaşındaki yetenekli savunma oyuncusu Merih Demiral'a altyapısından yetiştiği Süper Lig devi Fenerbahçe talip oldu.

KANARYA'DA MERİH DEMİRAL MESAİSİ

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamaya hazırlanan Fenerbahçe savunma hattına takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekip eski futbolcusu Merih Demiral'a teklifte bulundu. Transferin gerçekleşmesi için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'da konu ile yakından ilgileniyor.

Ayrıca İtalyan basınında çıkan haberlere göre; başarılı savunmacı Merih Demiral'a Inter'in de ilgisi bulunuyor. Ancak kulüp oyuncu için resmi bir teklifte bulunmadı. Bunun yanı sıra Merih Demiral, İngiliz ekibi Nottingham Forrest'in da radarında.

"ŞAMPİYON TAKIMIN KAPTANI OL"

Atalanta forması milli yıldızı özel olarak arayan teknik direktör İsmail Kartal, "Gel birlikte şampiyon olalım. Sen de şampiyon takımın kaptanı ol. Sıradan bir takıma gitmek yerine bize gel. Yuvana dön." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Atalanta forması ile 28 resmi maça çıkan Merih Demiral bunların 14'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 1524 dakika oyunda kalan oyuncu 1 gol ile skora katkı sağladı.