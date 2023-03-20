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Spor

Yılın transferi! Ozan Tufan, Türkiye'ye geri dönüyor

Ozan Tufan için İngiltere'de işler yolunda gitmiyor. Hull City'de kariyeri düşüşe geçen ve yeniden vitrin yapmak isteyen Ozan Tufan'ın rotası yeniden Türkiye olacak. İşte 27 yaşındaki oyuncunun yeni takımı...

20 Mart 2023 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
Yılın transferi! Ozan Tufan, Türkiye'ye geri dönüyor
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Hull City'de kariyeri düşüşe geçen Ozan Tufan kararını verdi. Sezon sonunda İngiltere'den ayrılmaya hazırlanan Ozan Tufan, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncunun rotası ise Beşiktaş olacak.

OZAN TUFAN'IN KARİYERİ DÜŞÜŞTE

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'ın kariyeri düşüşe geçti. A Milli Takım'dan da davet almayan 27 yaşındaki oyuncu, kararını verdi.

AYRILMA KARARI ALDI

Hull City'de istediği çıkışı yakalayamayan Ozan Tufan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, yeniden Süper Lig'e dönerek eski formdaki günlerine dönmek ve tekrar vitrin yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ YAKIN

Süper Lig'e geri dönmenin hesaplarını yapan Ozan Tufan için Beşiktaş devrede. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdürüyor ve kiralık olarak transferi bitirmek istiyor. Ozan'ın da Beşiktaş'a sıcak baktığı ve eski hocası Şenol Güneş ile birlikte çalışmak istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ozan Tufan, bu sezon Hull City forması ile şu ana kadar 36 resmi maça çıkarken bunların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2004 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu 5 golle skora etki etti.

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