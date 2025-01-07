İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3268
  • EURO
    36,7812
  • ALTIN
    2999.94
  • BIST100
    10058.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yılın transferi Paul Pogba! Süper Lig devi işi bitirdi: Resmen geliyor
Spor

Yılın transferi Paul Pogba! Süper Lig devi işi bitirdi: Resmen geliyor

Paul Pogba, Süper Lig'de yılın transferine imza atmaya hazırlanıyor. Son olarak Juventus forması giyen 31 yaşındaki Fransız orta saha için sürpriz bir hamle gelirken, İstanbul devi transferde bir adım öne geçti. Ara transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala Paul Pogba transferinde de sona gelindi. Böylece Fransız yıldız resmen geliyor. İşte detaylar…

Emrullah Sarıyılmaz7 Ocak 2025 Salı 07:26 - Güncelleme:
Yılın transferi Paul Pogba! Süper Lig devi işi bitirdi: Resmen geliyor
ABONE OL

Paul Pogba, bavullarını toplamaya başladı. Bir süredir kulüpsüz olan ve aldığı doping cezası nedeniyle futboldan uzak kalan Fransız oyuncunun yeni adresi de belli olmaya başladı. Buna göre İstanbul devi Paul Pogba için harekete geçerken, oyuncuyla anlaşma da an meselesi.

PAUL POGBA GELİYOR

Paul Pogba, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Juventus ile sözleşmesini fesheden Fransız futbolcu için Beşiktaş'ın harekete geçtiği iddia edildi.

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin, Paul Pogba'yı radarına aldığı ifade edilirken, anlaşma sağlanması takdirde 2 yıllık muvakeleye imza atacağı kaydedildi.

Kariyerinde Manchester United ve Juventus gibi Avrupa devlerinin formasını terleten Paul Pogba, son olarak İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini feshetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.