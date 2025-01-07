Paul Pogba, bavullarını toplamaya başladı. Bir süredir kulüpsüz olan ve aldığı doping cezası nedeniyle futboldan uzak kalan Fransız oyuncunun yeni adresi de belli olmaya başladı. Buna göre İstanbul devi Paul Pogba için harekete geçerken, oyuncuyla anlaşma da an meselesi.

PAUL POGBA GELİYOR

Paul Pogba, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Juventus ile sözleşmesini fesheden Fransız futbolcu için Beşiktaş'ın harekete geçtiği iddia edildi.

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin, Paul Pogba'yı radarına aldığı ifade edilirken, anlaşma sağlanması takdirde 2 yıllık muvakeleye imza atacağı kaydedildi.

Kariyerinde Manchester United ve Juventus gibi Avrupa devlerinin formasını terleten Paul Pogba, son olarak İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini feshetmişti.