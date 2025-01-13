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Spor

Yılın transferi Paul Pogba! Süper Lig devine imzayı atıyor: Anlaşma resmen tamam

Paul Pogba, Süper Lig devine imzayı atıyor. Son olarak Serie A takımlarından Juventus forması giyen Fransız oyuncu için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibiyle sözleşmesini fesheden Pogba için birçok kulüp harekete geçerken, İstanbul devi transfere öncelik verdi. Bu kapsamda Paul Pogba, Süper Lig devine geliyor. İşte transfere dair detaylar…

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
Yılın transferi Paul Pogba! Süper Lig devine imzayı atıyor: Anlaşma resmen tamam
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Paul Pogba, sonunda yılın transferine imzayı atıyor. Aldığı doping cezası nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın Juventus'taki sözleşmesi, feshedilmişti. Yeniden küllerinden doğmak isteyen Paul Pogba da dümeni Süper Lig'e kırdı.

PAUL POGBA İSTANBUL DEVİNE GELİYOR

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Paul Pogba transferini bitirmek için harekete geçtiği ileri sürüldü. Bu kapsamda yönetiminde girişimlerine devam ettiği aktarılırken, 31 yaşındaki Fransız oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Paul Pogba'nın İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Paul Pogba için Avrupa ve Arabistan'dan da çeşitli teklifler olduğu belirtilirken, oyuncunun yoluna Avrupa takımlarında devam etmek istediği kaydedildi.

Fransız orta saha, kariyerinde Manchester United ve Juventus gibi dünya devlerinin formasını giydi.

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