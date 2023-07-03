Yılın transferi! Philippe Coutinho Süper Lig'e geliyor

İngiliz kulübü Aston Villa'ya sezon başında transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu Philippe Coutinho'nun talipleri artmaya devam ediyor. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Philippe Coutinho'ya son olarak Süper Lig'in önemli kulübü Beşiktaş talip oldu.

KARTAL'DA HEDEF PHILIPPE COUTINHO

Beşiktaş, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı ekip Aston Villa forması giyen deneyimli futbolcu Philippe Coutinho için harekete geçti.

MAAŞININ %40'I BEŞİKTAŞ'TAN

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; İngiliz ekibinde süre bulması oldukça zorlaşan Brezilya yıldız futbolcu için Süper Lig ekibi Beşiktaş devreye girdi. Philippe Coutinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı yönetim İngiliz ekibine 8 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu.

Ayrıca teklifte en dikkat çeken kısım ise Philippe Coutinho'nun maaşının %40'nı Beşiktaş'ın ödemesi geri kalan kısmını ise Premier Lig ekibi Aston Villa'nın tamamlaması oluşturuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon tüm kulvarlarda 22 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bunların sadece 9'unda ilk 11'de sahaya çıktı. 916 dakika oyunda kalan futbolcu 1 gol ile skora katkı sağladı.