Yılın transferi Salih Uçan! Resmen duyuruldu

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Salih Uçan sözleşme görüşmelerinde Beşiktaş ile anlaşma sağlayamadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu siyah beyazlılardan ayrılacak. Öğrenilen bilgiye göre Salih Uçan'ın yeni adresi Trabzonspor.



SALİH UÇAN AYRILIYOR

Başarılı orta saha oyuncusu 2021 yılında Beşiktaş'a imza atmıştı. İlk sezonunda devre arası Başakşehir'e kiralık olarak giden Salih, sezon sonunda takıma dönmüş ve formayı kapmıştı. 2 sezondur istikrarlı olarak Beşiktaş'ta görev alan futbolcu sözleşme şartları konusunda takımıyla anlaşamadı. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala kulüplerle görüşme hakkına sahip olan oyuncu Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Salih Uçan gelecek sezon Trabzonspor forması giyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 31 maça çıkan Salih Uçan, 26 kez ilk 11'de görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu çıktığı bu maçlarda 4 gol 5 de asistlik performans gösterdi.