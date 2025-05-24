Luka Modric için sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı bir dönem Süper Lig devleriyle de anılan 39 yaşındaki Hırvat oyuncu, yılın transferine imza atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Modric için de hazırlıklar resmen başladı.

İşte Luka Modric'in formasını giyeceği yeni kulübü...

LUKA MODRİC'İN KARARI...

Luka Modric, Real Madrid kariyerini 6 şampiyonlar ligi kupası ve 2018 Ballon d'Or zaferiyle taçlandırdıktan sonra, kulüpten resmi olarak ayrıldı.

39 yaşındaki Hırvat maestro, futbolu bırakmaya henüz niyetli değil. İddialara göre, Modric yeni sezon için ABD Major League Soccer'da David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami formasını giymeye hazırlanıyor.

Ayrıca Modric'in de kendisine gelen bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Öte yandan MLS, son yıllarda Lionel Messi gibi dünya yıldızlarını ağırlayarak küresel futbol sahnesinde adını yükseltti.

Şimdi gözler Luka Modric'in, Inter Miami'ye olası transferine çevrilmişken, anlaşma sağlanması halinde Lionel Messi ve Luka Modric, aynı takımda forma giyecek.

MODRİC'İN SEZON PERFORMANSI

Luka Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla 55 resmi maçta görev aldı. 39 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.