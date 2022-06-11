Yılın transferi! Ve Mario Balotelli, İstanbul'a geliyor

Adana Demirspor'daki performansıyla alkış toplayan yıldız golcü Mario Balotelli'den sürpriz bir hamle geldi. Mario Balotelli'nin Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ve sarı-kırmızılılarda forma giymek istediği öne sürüldü.

MARIO BALOTELLI'DEN GALATASARAY HAMLESİ

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Mario Balotelli için transferde yeni bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yıldız golcü, Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktı.

"GALATASARAY'DA HERKES OYNAMAK İSTER"

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu belirterek "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp." ifadelerini kullanan Mario Balotelli için haberde sarı-kırmızılılara transfer mesajı gönderdiği belirtildi.

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MARIO BALOTELLI'NIN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 33 resmi maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.