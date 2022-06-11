İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2022 Cumartesi / 12 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1113
  • EURO
    18,0195
  • ALTIN
    1029.96
  • BIST100
    2543.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yılın transferi! Ve Mario Balotelli, İstanbul'a geliyor
Spor

Yılın transferi! Ve Mario Balotelli, İstanbul'a geliyor

Mario Balotelli geçtiğimiz sezonki başarılı performansıyla büyük beğeni toplamış ve transfer için birçok kulüple adı anılmıştı. Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Haziran 2022 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Adana Demirspor'daki performansıyla alkış toplayan yıldız golcü Mario Balotelli'den sürpriz bir hamle geldi. Mario Balotelli'nin Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ve sarı-kırmızılılarda forma giymek istediği öne sürüldü.

MARIO BALOTELLI'DEN GALATASARAY HAMLESİ

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Mario Balotelli için transferde yeni bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yıldız golcü, Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktı.

"GALATASARAY'DA HERKES OYNAMAK İSTER"

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu belirterek "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp." ifadelerini kullanan Mario Balotelli için haberde sarı-kırmızılılara transfer mesajı gönderdiği belirtildi.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

MARIO BALOTELLI'NIN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 33 resmi maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.