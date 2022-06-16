Yılın transferi! Ve Vedat Muriqi, İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da kiralık olarak geçiren Vedat Muriqi için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılıların bonservisi Serie A ekiplerinden Lazio'da bulunan Vedat Muriqi ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.

VEDAT MURIQI'E GALATASARAY KANCASI

Kosova basınında yer alan habere göre; Bonservisi Lazio'da bulunan ve İspanya La Liga ekibi Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi'e Galatasaray talip oldu. Sarı-kırmızılılar Kosovalı golcüyle ciddi şekilde ilgileniyor ve önümüzdeki günlerde Lazio'nun kapısını çalacak.

MALLORCA'DA DEVREDE

Kosovalı golcünün bu sezonu kiralık olarak geçirdiği Mallorca da Vedat Muriqi'i kadrosunda tutmak istiyor. İspanyol ekibi 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu 3'er milyon euro halinde taksitlerle ödemek istiyor. Transferde son kararı ise Lazio verecek.

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VEDAT MURIQI'İN İSPANYA KARNESİ

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Mallorca'da 17 resmi maçın 17'sinde de ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.