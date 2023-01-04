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Spor

Yılın transferi! Vedat Muriqi rekor rakamla dünyanın en iyisine gidiyor

Vedat Muriqi, Mallorca'daki başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kosovalı golcü Vedat Muriqi, dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'e gidiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Ocak 2023 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
Yılın transferi! Vedat Muriqi rekor rakamla dünyanın en iyisine gidiyor
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Mallorca'nın dikkat çeken golcüsü Vedat Muriqi için Premier Lig'den Aston Villa bir kez daha devreye girdi. İngiliz ekibinde teknik direktör Unai Emery'nin Vedat Muriqi'i ısrarla istediği ve transferin 30 milyon euro ile biteceği ileri sürüldü.

VEDAT MURIQI, LA LİGA'YA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz yaz 7.7 milyon euro bedelle Mallorca'nın bonservisini aldığı Vedat Muriqi, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. Attığı gollerle La Liga'ya damga vuran Kosovalı golcü, İspanyol ekibinin en büyük silahlarından biri oldu.

ASTON VILLA, VEDAT MURIQI'İ BİTİRİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Premier Lig takımlarından Aston Villa, Vedat Muriqi için 30 milyon euroya kadar çıktı. Kosovalı golcünün transferini ocakta bitirmek isteyen Ada ekibi, Mallorca ile de anlaşmaya yakın. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıkarken bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1216 dakika süre alan Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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