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Spor

Yılın transferi Yusuf Sarı! Süper Lig devine hayırlı olsun

Yusuf Sarı bu sezonun ikinci yarısında katıldığı Başakşehir formasıyla formunu yukarı taşımayı başardı. Adı transfer dönemlerinde Süper Lig devleriyle anılan milli futbolcu için yeni bir gelişme yaşandı. Yusuf Sarı için yeni adresi belli oldu. İşte detaylar…

Haber Merkezi1 Mayıs 2025 Perşembe 18:54 - Güncelleme:
Yılın transferi Yusuf Sarı! Süper Lig devine hayırlı olsun
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Adana Demirspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Sarı, akabinde yaşadığı sakatlıklar ve kulüp içi problemler nedeniyle düşüş yaşamıştı. Ara transfer döneminde Başakşehir'e imza atan Yusuf Sarı İstanbul ekibinde eski günlerini aratmayan performans ortaya koydu.

Süper Lig devi, yaz transfer dönemi için Yusuf Sarı hamlesiyle sağ kanadını güçlendirme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YUSUF SARI

Milot Rashica'nın istikrarsız performansından memnun olmayan Beşiktaş sağ kanat transferi için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar ilk hedef olarak Başakşehir formasıyla yeniden bir çıkış yakalayan Yusuf Sarı olarak belirledi.

Yusuf Sarı, Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş'ta da gündeme gelmiş ancak dönemin yöneticilerinden Samet Aybaba takımın yapısına uymadığı gerekçesiyle transfere onay vermemişti.

BAŞAKŞEHİR İLE 2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Başakşehir devre arasında kadrosuna kattığı Yusuf Sarı ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. İstanbul ekibi ayrıca 26 yaşındaki futbolcunun bonservisine ise 1 milyon euro ödedi. Beşiktaş'ın transferde ısrarcı olması durumunda Başakşehir'in daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi.

14 MAÇTA 6 GOL KATKISI

Ara transfer döneminde imza attığı Başakşehir formasıyla 14 maçta sahaya çıkan Yusuf Sarı 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Star Gazetesi

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