Yıllar sonra gelen itiraf! Bayern'e gidecekti...

Eski futbolcu Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, oğlunun kariyerine dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

"İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN VAZGEÇTİLER"

Alman basınından RTL'ye konuşan Mustafa Özil, "2010 yılında Mesut, Real Madrid'e değil Bayern Münih'e imza atmak üzereydi. Ancak Bayern Münih yetkilileri, Mesut'un ünlü oyuncu Anna-Maria Lagerblom ile ilişkisi olduğu için bu transferden vazgeçti." dedi.

2010 yılında kendisinden 7 yaş büyük olan Anna-Maria Lagerblom ile bir ilişki yaşayan Mesut Özil, 1.5 yılın ardından Lagerblom ile olan ilişkisini noktalamıştı.

"BÖYLE BİTMEMELİYDİ"

Geçtiğimiz günlerde yine Alman basınından Bild'e konuşan Mustafa Özil, "Mesut'un futbol kariyeri böyle bitmemeliydi. Elimde sihirli bir değnek olsa yaşanan her şeyi geri alırdım. Keşke sosyal medyadan dini ve kökenleri hakkında gelen mesajları görmezden gelseydi." ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil ve babası Mustafa Özil uzun yıllardır görüşmüyorlar.