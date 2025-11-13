İSTANBUL 17°C / 7°C
  • Spor
  Yıllar sonra Jose Mourinho itirafı! ''Nedenini hiç öğrenemedim"
Spor

Yıllar sonra Jose Mourinho itirafı! ''Nedenini hiç öğrenemedim”

Eski Real Madridli futbolcu Pedro Leon, Jose Mourinho ile yaşadığı gerginliğe yıllar sonra açıklık getirdi. Leon, Portekizli teknik adamın kendisine olan tavrının nedenini hala bilmediğini söyledi.

HABER MERKEZİ13 Kasım 2025 Perşembe 20:07 - Güncelleme:
Yıllar sonra Jose Mourinho itirafı! ''Nedenini hiç öğrenemedim”
2010 yılında Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçtiği dönemde kadroda yer alan Pedro Leon, o sezon yalnızca 14 maçta forma giymiş, ardından Getafe'ye kiralanmıştı. Mourinho'nun "Ondan sanki Zidane ya da Maradona'ymış gibi bahsediyorsunuz" sözleriyle gündem olan Leon, 15 yıl sonra yaptığı açıklamada, "Beni rahatsız eden şey, nedenini bilmememdi. Hala da bilmiyorum," dedi.

38 yaşındaki futbolcu, Mourinho ile yaşadığı gerginliğin Levante maçındaki bir ısınma olayıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Mourinho'ya asla saygısızlık etmediğini söyleyen Pedro Leon, "O güçlü bir motivasyon kaynağıydı, vizyonuna kolayca teslim oluyorsunuz," ifadelerini kullandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2022'den bu yana Murcia forması giyiyor.

