Yıllar sonra Jose Mourinho itirafı! ''Nedenini hiç öğrenemedim”

2010 yılında Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçtiği dönemde kadroda yer alan Pedro Leon, o sezon yalnızca 14 maçta forma giymiş, ardından Getafe'ye kiralanmıştı. Mourinho'nun "Ondan sanki Zidane ya da Maradona'ymış gibi bahsediyorsunuz" sözleriyle gündem olan Leon, 15 yıl sonra yaptığı açıklamada, "Beni rahatsız eden şey, nedenini bilmememdi. Hala da bilmiyorum," dedi.

38 yaşındaki futbolcu, Mourinho ile yaşadığı gerginliğin Levante maçındaki bir ısınma olayıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Mourinho'ya asla saygısızlık etmediğini söyleyen Pedro Leon, "O güçlü bir motivasyon kaynağıydı, vizyonuna kolayca teslim oluyorsunuz," ifadelerini kullandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2022'den bu yana Murcia forması giyiyor.