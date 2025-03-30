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Spor

Yıllar sonra Jose Mourinho ve Mesut Özil itirafı! “Git ve ona şunu söyle…”

Bundesliga ekibi Dortmund'un eski futbolcusu Marcel Schmelzer, yıllar sonra Jose Mourinho ve Mesut Özil itirafında bulundu. Mourinho'un kendisine söylediği şeye çok şaşırdığını belirten eski Alman futbolcu, “işin komik tarafı ise buydu” diyerek şaşkınlığını da ilk kez açıkladı. Detaylar haberimizde…

Star Gazetesi30 Mart 2025 Pazar 16:00 - Güncelleme:
Yıllar sonra Jose Mourinho ve Mesut Özil itirafı! “Git ve ona şunu söyle…”
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Eski Alman futbolcu Marcel Schmelzer, Jose Mourinho ve Mesut Özil ile maç esnasında yaşadığı diyaloğu yıllar sonra ilk kez açıkladı.

"GİT VE ONA ŞUNU SÖYLE"

Marcel Schmelzer, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi müsabakası sırasında Real Madrid ile oynadıkları maçta Jose Mourinho'nun kendisinden ilginç bir talepte bulunduğunu belirtti.

Schmelzer, o dönem Real Madrid'i çalıştıran Mourinho'nun taç atışı kullanacağı sırada yanına geldiğini belirterek, "Özil'e git ve ona daha hızlı olmasını söyle!" dediğini itiraf etti.

Bu sözlerinde Mourinho'nun oldukça ciddi olduğunu açıklayan Schmelzer, Jose'ye cevap veremediğini ve şaşırdığını söyledi. (Editör notu: Schmelzer, rakip takım oyuncusuydu)

Ancak daha sonra Mesut Özil'in sahada yanına giderek Mourinho'nun söylediklerini istemeden ileten Marcel Schmelzer, "En komik şey ise Özil'in 89. dakikada eşitliği sağlamasıydı." İfadesini kullandı.

O dönem Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid, sahasında Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalmıştı.

Eflatun-beyazlı takımı ipten alan golü ise 89. dakikada Mesut Özil kaydetmişti.

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