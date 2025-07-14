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Spor

Yıllar sonra ortaya çıktı! Ronaldo'dan takım arkadaşlarına jest

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den eski takım arkadaşı Kiko Casilla yıldız oyuncunun yıllar önce yaptığı jesti açıkladı.

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Yıllar sonra ortaya çıktı! Ronaldo'dan takım arkadaşlarına jest
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Kiko Casilla, 'Harika insan' dediği Cristiano Ronaldo'nun bir zamanlar Real Madrid'de yaptığı jesti açıkladı.

Portekizli yıldız Ronaldo, 2009-2018 yılları arasında Santiago Bernabeu'da rekorlarla dolu dokuz yıl geçirdi. Bu süre zarfında 438 maçta 450 gol atıp 131 asist yaptı.

CR7, Blancos'un iki La Liga şampiyonluğu, dört yerel kupa zaferi, dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve üç Dünya Kulüpler Kupası kazanmasına yardımcı oldu. Ezeli rakibi Lionel Messi ile mücadele ederken, tüm zamanların en iyilerinden biri olarak mirasını pekiştirdi.

CASILLA NE DEDİ

Ronaldo, çoğu zaman dar görüşlü olmakla ve elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmakla suçlanıyor ancak Casilla, Portekizli yıldızın hem saha içinde hem de saha dışında ne kadar birinci sınıf bir oyuncu olduğunu açıkladı.

38 yaşındaki kaleci, El After de Post United'a şunları söyledi : "O bir fenomen, akademiden çıkan son genç oyuncuya bile yardımcı olan harika bir insan. Ondan herhangi bir şey isteyin, size verecektir."

"Sezon öncesi hazırlıkları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimizde, fizyoterapistler, güvenlik görevlileri ve diğer takım üyeleri de dahil olmak üzere tüm personele en son iPhone ve Apple Watch'u satın aldı. Bunlar, övünmenin bir anlamı olmadığı için kendisi için bile bahsetmediği şeyler. Bu jestlerle etrafındaki herkese yardım etmeyi veya teşekkür etmeyi seven biri."

Casilla, Ronaldo'nun her zaman takımın çıkarlarını gözeten bir takım oyuncusu olduğunu da sözlerine ekledi: "Zinedine Zidane, sahip olduğu varlık ve temsil ettiği her şeyle takıma geldiğinde, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema onu hayal kırıklığına uğratmamak için öne çıktılar."

Ronaldo, Madrid'den Juventus'a transfer oldu. 2021'de Manchester United'a döndü ve şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi El Nassr'ın kadrosunda yer alıyor. Dünya futbolunun en kazançlı sözleşmesi, CR7'yi 42. yaş gününe kadar orada tutacak.

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