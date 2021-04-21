Yılmaz Vural: 3-4 milyondan fazla Erzurumlu merakla bekliyor dedim

AA 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:53 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:53

Yılmaz Vural, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ligde kalan müsabakalarına final havasında çıktıklarını ifade etti.

Taraftarların takımlarından galibiyet beklediğini belirten Vural, "Türkiye'de 3-4 milyondan fazla Erzurumlu sizin oynayacağınız maçın sonucunu merakla bekliyor dedim. Bu toplumu eğer biz mutlu etmek istiyorsak bırakın kendimizi, kazandığımız parayı, bu maçı kazanın. Girdiğiniz zaman soyunma odasına kafanız yukarda girin." dedi.

Vural, ev sahibi olmanın avantajını yaşayamadıklarını anlatarak, "20 bin seyirci bu maçta olsa vereceği destek çok fazla olurdu. Sahamızda kazandığımız ikinci maç. Ev sahibi olmanın avantajını yaşayamadık. Bu kadar takımına sevdalı taraftarı olan ekip olarak bize fazla sıkıntı verdi diyelim. İlk yarı iki takımın da ikişer pozisyonu var. Çok şükür 90+6'da Obertan'ın attığı müthiş golle hak ettiğimiz galibiyeti aldık." diye konuştu.

"TÜRKİYE LİGİNDE İLK DEFA VAR'A GİDİLMEDEN BİR MAÇ BİTTİ"



Oyunun hakimi olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Orta sahayı kullanmadan atılacak uzun toplarla iş yapılmaya çalışıldı. Çoğu topları kazandık oyuna hakim olduk, bir türlü gol olmadı, direkten döndük. Sanki penaltı bizim gördüğümüz kadar içerdeydi gibi geldi. Türkiye liginde ilk defa VAR'a gidilmeden bir maç bitti. Yani gidilip bakılsaydı ben hakemle konuştuğum da verilen cevap şuydu VAR'dan bir uyarı gelmiyor. Demek ki öyle değerlendirmişler ben yine de hakeme ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu akşam bizim için çok kritik bir akşamdı. Çok şükür sonuncu bizi çok mutlu etti."

Kalan maçların zor olduğunu dikkati çeken Vural, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra ki maçlar hiç kolay değil. Biz hesap yapmıyoruz önümüzdeki maçı kazanırsak o zaman hesap yapıyoruz. Çocuklarımı gönülden kutluyorum geri kalan maçlarda aynı şeyleri yaparlarsa aynı sonucu alabilirler."

