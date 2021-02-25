İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2706
  • EURO
    8,9058
  • ALTIN
    415.542
  • BIST100
    1488.21
Spor

Yılmaz Vural, Akhisarspor'u reddetti

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında bulunan Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı. Kulüp Yılmaz Vural'a da teklif yaptıklarını açıkladı ancak Vural kabul etmedi.

25 Şubat 2021 Perşembe 19:35 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 19:35
ABONE OL

Akhisarspor'da yönetim, kötü sonuçların faturasını eleştirilerin odağında olan Mesut Dilsöz'e kesti.

Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Teknik Direktör Dilsöz, 2 galibiyet alırken. 9 maçtan ise yenilgi ile ayrıldı.

Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayabildi.

Teknik direktörlük için eski çalıştırıcıları Yılmaz Vural'a teklif götürdüklerini kaydeden başkan Evren Özbey, "Kendisi Süper Lig'den bazı kulüplerden cevap beklediğini, şu an için düşünmediğini söyledi. Başka görüştüğümüz bir iki isim daha var." ifadelerini kullandı.

Sezona Cem Kavçak ile başlayan yeşil-siyahlı ekip daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz'ü getirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.