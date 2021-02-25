25 Şubat 2021 Perşembe 19:35 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 19:35

Akhisarspor'da yönetim, kötü sonuçların faturasını eleştirilerin odağında olan Mesut Dilsöz'e kesti.

Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Teknik Direktör Dilsöz, 2 galibiyet alırken. 9 maçtan ise yenilgi ile ayrıldı.

Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayabildi.

Teknik direktörlük için eski çalıştırıcıları Yılmaz Vural'a teklif götürdüklerini kaydeden başkan Evren Özbey, "Kendisi Süper Lig'den bazı kulüplerden cevap beklediğini, şu an için düşünmediğini söyledi. Başka görüştüğümüz bir iki isim daha var." ifadelerini kullandı.

Sezona Cem Kavçak ile başlayan yeşil-siyahlı ekip daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz'ü getirmişti.