Yılmaz Vural: Başakşehir'in 10 kişi kalması bize değil onlara avantaj sağladı

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 21:07 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 21:07

Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 18. dakikada rakiplerinin gördüğü kırmızı kartın karşılaşmada kırılma noktası olduğunu belirtti.



O dakikadan itibaren maçın temposunun değiştiğini aktaran Vural, "Yani takımın o ana kadarki maç temposu bir anda farklı hale geldi. 10 kişi kalan takım hiç düşünmediğimiz tarzda kontrollü oynadı ve 10 kişi kalması bize değil onlara avantaj sağladı gibi oldu. Onların 2, bizim üç pozisyonla devre oldu." diye konuştu.



Vural, maçın ikinci kırılma anının oyuncuları Ricardo Gomes'in kaçırdığı gol olduğunu dile getirerek, "İkinci yarının başı da oyunun yine kırılma noktası oldu. Gomes'in çok net vuruşla gol yapması gerekirken topu dışarı attığı pozisyon oldu. Akabinde 58'inci dakikada penaltı oldu ve biz göremiyoruz, pozisyon geçtikten sonra VAR'a gidildi. Demek ki Cüneyt Çakır, VAR'a gidilmesi şeklinde değerlendirdi. Penaltı atıldı, kaleci kurtarabilirdi ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Maçın gidişatını değiştirmek adına çabaladıklarını anlatan Vural, şunları kaydetti:



"Biz olayı değiştirebilmek adına çalışırken iyi pozisyon bulduk. 84'üncü dakikada bizim yıkımımız oldu. Çok kalabalık olduğumuz yerden topu uzaklaştırdık, onlar da akıllı kullandılar ve Gulbrandsen'in attığı golle 2-1 kazandılar.

Kazanırken neşe içinde konuşurken, kaybederken neşe içinde konuşulmuyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Psikolojisi çok farklı bir oyundu. 1-0 öne geçmeyi avantaj görüp öyle davranmasak, daha atak oynasak daha farklı olabilirdi. Sonuç olarak kaybettik. Ben üzülme lafını hiç sevmiyorum bir maçtan sonra, üzülme işini kabul eden bir adam değilim. Bir ders çıkaracağız. Bu oyunu tempolu, çabuk oynayacaksınız."

"BUGÜN MAÇI BANA GÖRE ŞANSI OLAN KAZANDI"



Ligin 39. haftasında önemli bir maça daha çıkacaklarını vurgulayan Vural, şunları ifade etti:

"Bugün maçı bana göre şansı olan kazandı. Öyle bir penaltı pozisyonu olacak gibi değil. 48'inci dakikada golü atabilseydik şimdi konuşan diğer takım aynı dertten muzdarip olacaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Yarın özellikle oyuncularıma izin verdim, dinlensinler çünkü ciddi bir rakiple oynayacağız, Fenerbahçe... Onlar da şampiyonluğa oynuyor. Biz de kazanmak zorundayız çünkü bizim geri kalan 3 maçta 8 puan hedefimiz vardı, artık 8 olmaz ya 7 olur ya da 9 olur. 7 puan alırsak 44 puan oluruz ve aslında bizim hesabımız 45 puan üzerineydi. O yüzden demek ki 3 maçı da kazanmak adına elimizden geleni yaparak oynamak zorundayız. Öyle bir durumdayız ki hep kazanmak zorundayız. O yüzden de oyuncuları bu atmosfere daha iyi hazırlayıp kazanacak hale gelmelerini sağlayarak Fenerbahçe maçını oynayacağız."

