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Spor

Yılmaz Vural Bursaspor yolunda

Bursaspor'da başkan adayı Erkan Kamat, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile görüştü.

IHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:40 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:40
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Bursaspor’da 30 Ağustos Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kongre öncesi başkan adayı Erkan Kamat, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile Alaçatı’da bir araya geldi. Geçtiğimiz dönemlerde yeşil-beyazlı takımı çalıştıran deneyimli teknik adam ile masaya oturan Kamat, kendisinden görüş aldı. Takımın son durumu, yapısı, mali tablosu ve transfer tahtası konusunda başkan adayı Kamat’la bilgi alışverişinde bulunan Vural, bu zor dönemde kendisine göreve davet eden Bursaspor’a ’hayır’ diyemeyeceğini dile getirdi.

Şu anda hiç bir kulübü çalıştırmayan 67 yaşındaki Yılmaz Vural, son olarak Akhisarspor’da görev almıştı.

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