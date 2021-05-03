Yılmaz Vural: Emre Belözoğlu kardeşime inşallah ilk kaybı biz yaşatırız

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:28 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:28

Yılmaz Vural'ın açıklamaları şu şekilde:



"Rakibimiz ismi ve cismiyle insanı ürkütmüyor değil. Oyuncularımla da konuştum, dünyanın en iyi takımı da gelirse gelsin, 3 puan almamız gerekiyor, ona göre oynayalım."

"Röportaja başlamadan önce stat içinde epey ses vardı. Kısmalarını rica ettik, kıstılar. Fenerbahçe ise böyle centilmen bir kulüp."

"Bizim oyuncuların da ayakkabıları, şortları, formaları var. Herkes kendine göre büyük camia."

"Emre kardeşimin kaybı yok. İnşallah ilk kaybı biz yaşatırız. Çıktığı bu yolda sonsuz başarı dilerim, çok severim."