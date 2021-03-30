Yılmaz Vural Erzurumspor'da ilk antrenmanına çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, dün göreve getirilen teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.
Antalya kampından sonra hazırlıklarını kentteki tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar, çalışmaya ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, taktik ağırlıklı pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla günü tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.