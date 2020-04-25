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Spor

Yılmaz Vural futbolcuları çağırdı

Koronavirüs salgını yüzünden ara verilen futbol sezonunun haziran ayında yeniden başlaması planlanırken TFF 1'inci Lig'deki Akhisarspor'da, Teknik Direktör Yılmaz Vural oyuncularını ilçeye davet etti.

DHA25 Nisan 2020 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 15:18
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Dün Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği’nin telekonferans toplantısı sonucu Süper Lig’in 12-14 Haziran hafta sonu yeniden başlaması öngörülürken 1’inci Lig için verilecek kararı bekleyen Akhisarspor da mayıs ayı içinde sahaya inecek.

Yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Yılmaz Vural, "Henüz tarihi netleştirmedik ama farklı şehirlerdeki futbolcularımızı Akhisar’a davet ettik. Büyükşehirler arası seyahat valilik iznine bağlı olduğu için izin alma süreçleri olacak. İzinlerini alıp gelen futbolcularımız toplandığında antrenmanlara tedbirlerimizi alarak yeniden başlayacağız. Ligle ilgili tarihlerin netleşmesini bekliyoruz" diye konuştu. Vural, mart ayından bu yana Akhisar’dan ayrılmadı.

Çeyizlik dikiş makineleri koronavirüsle mücadele için çalışıyor

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