Yılmaz Vural: Hayatımı zor kurtardım

25 Aralık 2020 Cuma 22:58 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 22:58

Koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Yılmaz Vural Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Çok zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Vural, "Çok uzun insanın duasını aldım. Tabiri caizse gidip geldik. Temizlik, mesafe, maske mutlaka herkes buna dikkat etsin.

Ben hayatımı zor kurtardım. Tam olarak iyileşmek için hala çalışıyorum. Fizik tedavi görüyorum. Koluma birisi girmeden, ayağa kalkmakta zorlanıyorum.

Ermeni, Yahudi, Süryani bir sürü arkadaşım aradı. 'Meryem Ana'ya dua ettik' dediler. İnsan yaşarken farkında olmuyor ama bu ölünce anlaşılıyor. Ben gittim, geldim. Geri geldiğimde, inanın bu korona konusunda bana çok şeyler öğretti." diye konuştu.

"HERKESE ETTİKLERİ DUALARDAN ÖTÜRÜ MİNNETTARIM"

Hastaneden taburcu olan Yılmaz Vural, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği alakalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başhekimimize teşekkür ediyorum. Tüm hemşire ve doktor arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Futbolun içinde olan olmayan herkese ettikleri dualardan ötürü minnettarım." şeklinde konuşmuştu.

"YAŞADIĞINIZ HER ANIN KIYMETİNİ BİLİN"

Yılmaz Vural duygu dolu konuşmasını "Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta 1 dakikanın dahi önemli olduğunu öğrendim. Hayatta her 1 dakika önemli, her şey yalan. Yaşadığınız her anın kıymetini bilin" sözleriyle bitirmişti.