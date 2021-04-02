Yılmaz Vural: İçim kıpır kıpır, heyecanım müthiş

02 Nisan 2021 Cuma 00:55 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 00:55

Gençlerbirliği'nde antrenörlük yaptığı 2015-2016 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig takımının başına geçen Yılmaz Vural, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Türk futbolunun en üst ligine dönmenin heyecanını yaşıyor.

beinsports'a konuşan Yılmaz Vural, duyduğu heyecanı anlattı. Vural "İçim kıpır kıpır. Heyecanım müthiş. Bir takım size 'Gel' diyor. Başkan beni gece 12'de aradı. Sevgili Acun Ilıcalı'nın da katkısı var. O da aradı. Ben, BB Erzurumspor'a iş olsun diye gelmedim. Sonra başkanımız aradı. 2 dakika sürdü konuşmamız. Ertesi gün ekibimi topladım. Birbirine bağlı bir ekibiz. İş bulmadığımız zaman evlerinde oturuyorlar. Allah bizi de 35 senelik antrenörlük hayatımda işsiz bırakmadı. 10 maç da olsa, 5 maç da olsa iş bulduk. Demek ki insanların zor anlarında akıllarında kalıyoruz. Bir insanın Türkiye şartlarında bir meslekte 35 yıl kalabilmesi çok önemli. BB Erzurumspor'a teşekkür ediyorum. 100 senelik buralı gibi aynı heyecanla işe başladık. Çok yetenekli bir oyuncu grubu var. Allah, inşallah yüzümüzü kara çıkarmaz." ifadelerini kullandı.