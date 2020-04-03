Yılmaz Vural: ''Ligin haziranda seyircili başlamasından yanayım''

03 Nisan 2020 Cuma 16:59 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:59

Takımı 6’şar kişiden 4 grup halinde bölen teknik direktör Yılmaz Vural, her gün saat 12.00’de antrenörlerine oyuncularla canlı bağlantı yaptırıp evde bireysel antrenman programını uygulatıyor. Yılmaz Vural, 1 Mayıs’a kadar program belirlediklerini, mayıs ayı içinde de şartlar uygun hale gelirse yeniden toplanıp 1 aylık topla hazırlık süreci geçireceklerini söyledi.

PROGRAMI UYGULAYAN SPORCULAR HAZIR OLUR

“Programımızı uygulayan futbolcular dönüşte yüzde 60-70 hazır durumda olur” diyen Vural, “Liglerin haziran ayında sağlıklı bir şekilde başlayıp kısa periyotta tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Kulüplerin durumu göz önüne alınmalı. 28 haftası oynanmış bir lig var. Yalnız 6 maç kaldı. Biz zaten şubatta 15 günde 6 maç oynadığımız bir periyot geçirdik. Federasyon, Gençlik Spor Bakanlığı, FIFA, UEFA ve Bilim Kurulu’yla temas halinde hareket ediyor. Profesyonel Futbolcular Derneği ve Futbol Antrenörleri Derneği’nden de olumlu görüşler alınıp ligin haziranda seyircili bir şekilde başlamasından yanayım. Futbol seyirci için oynanıyor. Ancak bunun için canlar kaybettiğimiz bu salgın sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmamız şart” dedi.

MAAŞLAR SPORCULARIMIZA ÖDENDİ

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, haziran ayında yeniden başlaması hedeflenen liglerin en geç temmuz ayı ortasında tamamlanması gerektiğini söyledi. Vural, “19 Mart’ta sezon durdurulmak zorunda kaldı. 2.5 ay ara vermiş olacağız. Liglerde kalan haftaların hepsi final niteliğinde geçecek. Yaz sıcağında sporcu sağlığına da dikkat edilmesi gereken bir süreç olacak. 31 Mayıs’ta bitecek mevcut sözleşmeler de ele alınmalı. Kulüpler için bir de işin ekonomik boyutu var. Bizim Akhisarspor olarak mart ayı dışında maaş alacağımızın bulunmaması diğer kulüplere göre avantajımız” diye konuştu.