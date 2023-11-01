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Spor

Yılmaz Vural, Mememen FK'deki ilk maçını galibiyet ile tamamladı

Yılmaz Vural yönetiminde ilk maçına çıkan Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan Menemen FK, rakibi Nevşehir Belediyespor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
Yılmaz Vural, Mememen FK'deki ilk maçını galibiyet ile tamamladı
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Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilk maçına çıktığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki Menemen FK-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 59. dakikasında Mertcan Açıkgöz ve 61. dakikasında Sedat Şahintürk'le goller bulan Menemen FK, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı.

Takımının başında ilk maçına çıkan Yılmaz Vural, sahadan galibiyetle ayrıldı.

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