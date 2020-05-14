Yılmaz Vural: Para ödememek için oynamak istemeyen kulüpler var

DHA 14 Mayıs 2020 Perşembe 12:57 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 12:57

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan sezonun yeniden başlangıç tarihinin 12 Haziran'dan 19 Haziran'a çekilmesi Akhisarspor'un planlamasını değiştirmeyecek.



Yalnız antrenman programında farklılık yapabileceklerini söyleyen teknik direktör Yılmaz Vural, "Zaten bir takımın tam hazır hale gelmesi için 8 haftaya ihtiyacı vardır. Sürekli tarihlerin değişmesi ve Futbol Federasyonu'nun dünkü tarih açıklamasında geçen, 'şimdilik' ifadesi rahatsızlık yaratıyor ama işimiz oynamak ve biz de belirtilen tarihte sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Dünyayı saran koronavirüs salgınının 19 Haziran'da bitmeyeceğini belirten Yılmaz Vural, "Virüsle yaşamayı da öğrenmeliyiz. Biz takım olarak aldığımız önlemlerle mümkün olduğu kadar kendimizi korumaya çalışıyoruz. Hafta içinde futbolcu, teknik heyet, çalışan 64 kişiye koronavirüs testi yaptırdık ve hepsi negatif çıktı. Konsantrasyonumuzu bozmadan çalışmaları sürdüreceğiz. Evet yaz ayları sıcak olacak ama Afrika'da da top oynanıyor. Buna da alışmalıyız. Liglerdeki takımların durumuna göre her kafadan farklı ses çıkıyor. Bu da değişikliğe yol açıyor. Takıma kalan paraları ödememek için oynamak istemeyen iddiasız kulüpler var" dedi.