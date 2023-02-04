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Spor

Yılmaz Vural: Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-1 yenilen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA4 Şubat 2023 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
Yılmaz Vural: Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Biz sonuna kadar arkadaşlarımızla mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Yenilgiye bir bahane bulmak değil. Çocuklarıma son dakikaya kadar oyunu bırakmayın dedim. Bir şey uygulamaya çalışıyoruz, fakat bunları uygularken takımın çok önemli 7 tane oyuncusu yok. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Bir tane futbolcumuzu da sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu şartlarda çok önemli bir maça geldik. Çok genç bir takımız. Son dakikalara kadar çok genç arkadaşlarımızı oyuna aldık. Kazanabilmiş olsaydık hesaplarımıza göre potadan çıkmıştık. Zaman zaman böyle durumlar olacak. Fikstüre bakınca hep çıkmaya aday takımlarla oynuyoruz. Malatyaspor takımı olarak farklılıkları değerlendirmek zorundayız. Kimse yukarıdaki çok iyi, aşağıdaki çok kötü diye düşünemiyor. Biz sonuna kadar arkadaşlarımızla mücadelemizi vereceğiz. Bu takımı da bulunduğu konumdan kurtaracağız. Son maça kadar bunun bilincindeyiz. Aldığımız her puan, atılmış yenilmiş goller çok önemli." şeklinde konuştu.

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