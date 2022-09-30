Yılmaz Vural ve Acun Ilıcalı... Resmen harekete geçtiler, büyük sürpriz!

Şota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City için Yılmaz Vural'ın ismi gündeme geldi. Birçok futbolsever Acun Ilıcalı'nın takımın teknik direktörlüğüne Yılmaz Vural'ı getirmesi için paylaşımlar yaptı.

HULL CİTY İÇİN YILMAZ VURAL İSMİ GÜNDEMDE

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Yılmaz Vural'ın ismi gündeme geldi. Sosyal medyada Yılmaz Vural ismi kısa sürede trendlere yükseldi.

YILMAZ VURAL İÇİN BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Birçok futbolsever sosyal medyada Hull City'de teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ın getirilmesi için binlerce paylaşımda bulundu. Paylaşımlar kısa sürede çığ gibi büyüdü.

YILMAZ VURAL'IN KARNESİ

Yılmaz Vural, kariyerinde daha önceden Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Denizlispor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Göztepe gibi takımlarda görev yaptı.

İşte Yılmaz Vural paylaşımlarından bazıları: