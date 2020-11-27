27 Kasım 2020 Cuma 13:08 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 13:08

Sondakika! Yılmaz Vural yoğun bakımda... Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Nefes alamadığı için entübe olan Yılmaz Vural, geçtiğimiz Temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

Milliyet'in haberine göre; Yılmaz Vural'ın koronavirüs nedeniyle sağlık durumunun kötü olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Daha önce de koronavirüs olan tecrübeli teknik adam, yoğun bakıma alınarak, Kovid-19 tedavisi kapsamında entübe edildi.

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Yılmaz Vural (d. 1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya), Türk teknik direktör. TFF 1.lig ekiplerinden Boluspor'u çalıştırmaktadır. Şubat 2015 itibarıyla kariyerinde toplam 32 takım çalıştırmıştır.

FUTBOL KARİYERİ

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Yılmaz Vural Türk futboluna teknik direktör olarak hizmet etmekte olan bir spor adamıdır. Okan Üniversitesi, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, yeni öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verecektir. 20 Şubat 2014 tarihinde, Spor toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayrampaşaspor kulübünü devralmak istediğini açıkladı.

Yılmaz Vural, Gurbetçi Şaban filminde küçük bir sahnede oynamıştır. Ayrıca 2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filminde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Caparol Alpina Max (Filli Boya), Lipton Ice Tea, Finansbank ve İstanbul Prestij Park gibi markaların reklam filmlerinde oynamıştır.

Yılmaz Vural Evli ve 3 çocuk babasıdır.