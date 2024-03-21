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Spor

Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK uçuşa geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı Iğdır FK, Somaspor ve Denizlispor müsabakalarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

IHA21 Mart 2024 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK uçuşa geçti
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, son dönemde alınan üst üste başarısız sonuçlardan sonra tekrar çıkışa geçti. Ligde oynadığı Iğdır FK, Somaspor ve Denizlispor müsabakalarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisine imza atan Yılmaz Vural yönetimindeki sarı-lacivertliler, 51 puanla 5. sıraya yükseldi. Play-off hattının en iddialı takımlarından birisi konumuna gelen İzmir ekibi, yerini sağlamlaştırmak için hata yapmak istemiyor. 71 yaşındaki çalıştırıcının da takımla sık sık toplantı yaptığı ve play-off hattının dışındaki en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkının sadece 2 olduğunu oyuncularına hatırlattığı öğrenildi. Menemen FK, 24 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak Sarıyer maçını hatasız geçerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Yılmaz Vural, Menemen FK'nın başına geçtiğinden bu yana ligde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

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