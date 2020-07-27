Yılmaz Vural'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri

27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:22 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:22

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek Play-Off'ta elenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yılmaz Vural "İlk yarı kendi adımıza oyun istediğimiz gibi olmadı ama rakibe de pozisyon vermedik. Allah var, ikinci yarı üstünlük Karagümrük'teydi. Onları kutluyorum, Allah yollarını açık etsin. Keşke finalde olsaydık, üzülüyoruz tabii" dedi.

ÇOK FORMDA GÖRMEDİM



Yılmaz Vural ayrıca maçın orta hakemi Hüseyin Göçek'i eleştirirken, "Hüseyin Göçek kardeşimizi de çok formda görmedim. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Çok formda, daha iyi bir hakem verilebilirdi. Kibarca bunları söylemek istiyorum." açıklamasını yaptı.