Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi

27 Kasım 2020 Cuma 18:13 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 18:21

Teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

Spor Arena ailesi olarak Yılmaz Vural ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz...

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise "Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır" şeklinde açıklama yaptı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yılmaz Vural'ın ailesi, sosyal medyadan deneyimli teknik adamın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır."