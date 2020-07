Yılmaz Vural'ın Süper Lig hesabı

IHA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 23:52 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 23:52

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor’u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 1. Lig’in 32. hafta kapanış karşılaşmasında Akhisar Stadyumunda rakibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 3-1 mağlup eden Akhisarspor’da yüzler gülüyor. Akhisarspor, aldığı galibiyetle son 2 maça 54 puanla play-off hattında beşinci sırada girdi. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.

"MAKAS İYİCE DARALDI"



Makasın iyice daraldığını kaydeden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Makas iyice daraldı. Maç öncesi 3 maçımız kalmıştı. Rakiplerimizden Altay, Demirspor’la berabere kaldı diğerleri istedikleri sonuçları aldı maçların sonlarına doğru attıkları gollerle. Görüldüğü gibi hiçbir maç kolay olmuyor. Bu arada bir yanılgıya düştü herkes. Ligdeki puan durumuna bakıp, ‘Bu rahat’, ‘Bu düştü’, ‘Bunu yenmek kolay’ gibi böyle bir şey yok. İki haftadan beri bize diğer takımların çektirmediği zorluğu İstanbul ve Balıkesir takımları çektirdi. Onlara teşekkür ediyorum, futbol bu. Futbol adına Balıkesir’e teşekkür ediyorum. Oynadıkları oyundan dolayı da kutluyorum. Bize gelince, rakip kadrosunu gördüğümüzde geçen haftalardan farklı bir kadroyla oynadılar. Biz oyuna çok tempolu girdik. 15. dakikaya kadar ciddi pozisyonlarımız oldu ama Burhan’ın vuruşuyla 1-0 öne geçtik. Devre böyle bitti. İkinci devre 55. dakikada çıkarken kaptırdık, Anıl girdi vurdu 1-1 oldu. Bu bizi silkeledi. Dakika 59’da Burhan’la 2-1 yaptık. İlk devre biraz kısırdı pozisyon açısından ama 2. devre yediye yakın pozisyon bulduk. Ergin’in golüyle rahatladık. Çünkü futbolda 2-1 riskli bir skor her an her şey olabilir. Bu bizi rahatlattı. 3-1’lik skorla rakibimizi yenmiş olduk. Bu arada uzun bir aradan sonra dönen Ergin ve Burhan kardeşimin de ayaklarına sağlık, teşekkür ediyorum. Bu arada hakem kardeşimiz Direnç Tosunoğlu, İzmir bölgesinden, gayet güzel bir maç yönetti. Sıfır hata diyebiliriz ekibiyle birlikte tebrik ediyoruz. Son iki haftaya bizim oynayacağımız Bolu ve Keçiörengücü maçlarını artık 60 puan yapma hedefinden sapmadan takım olarak çok daha konsantre bir şekilde hazırlanacağız” dedi.

Son iki haftayı değerlendiren tecrübeli teknik adam Vural şunları söyledi:

“Önümüzdeki hafta Bolu maçımız var. Maç aralığına bakıldığında Bolu’nun maçı, Osmanlı’nın maçından daha ağır bir maç gibi gözüküyor. O yüzden Boluspor bizimle oynayacağı maçtan muhakkak puan almak isteyecek ligdeki devamlılığını sağlamak adına. Biz de 60 puan alalım sonra bakalım ne olacak hedefindeyiz. Öyle bir durumdayız ki lig ikincisi belli değil. Ben şimdiden Hatayspor’u kutluyorum. Çünkü oynayacağı maç çok ağır bir maç değil. Adanaspor’un gardı çok düştü. Dolayısıyla Hatayspor’un alacağı bir puan bile onun artık Süper Lige çıkması anlamına gelecek ki sonlara doğru artık çok zorlandığı bir dönemde yine evinde 95. dakikada attığı bir golle hakikaten sezon başından beri hakettiği yere gelecek ama çok zorlanarak gelecek. Her şeye rağmen Hatayspor’u şimdiden kutluyorum. Gerçi futbolda her şey olabilir. Şuanda 60 puanı var. Biz 60 puan yapsak, o iki maçı kaybetse bizim final oynayacağımız belli. Her şey bitmiş değil matematiksel olarak ama maç ağırlıkları insanı böyle daha farklı düşünmeye zorluyor. Altay evinde puan kaybederse play-off şansını kaybedebilir. Dolayısıyla Altay Erzurum’la çok zorlu bir 3 puan mücadelesi verecek. Varsayalım ki Altay kazanır, Erzurum kaybederse akabinde Bursaspor evinde Menemen gibi taş gibi, diri bir takımla oynayacak. Dolayısıyla 10 kişilik bir takıma karşı geçen hafta futbol şansıyla kazandı. Dolayısıyla çok kolay bir maç olmayacak. Şimdi onun altında da biz varız. 54, 55, 55, 57 yani aramızda bir puan, bir puan 2 puanlık farklar. O kadar hatasız yapanlar, 60 puanı yapacak takım çıkacak. Mevlam herkesin gönlüne göre versin. Bütün takımlar bizim takımımız. Hepsine başarılar diliyorum. Tabi kendi takımımın da çok kazanmasını arzu ediyorum. Alacağımız 6 puanla ikincilik şansımızı, bir galibiyetle kesinlikle play-off şansını kazanmış olacak. Böyle bir haftaya gidiyoruz. Çok şükür, Muhammet kardeşimizin sakatlığı geçti diye bir haber geldi. Alperen kardeşimizin omuzundan sakatlığı devam ediyor. Onur’un arka adalesinde bir zorlanma oldu, maç sabahı kendisi oynayamayacağını ifade etti. Dolayısıyla birkaç sakatımız var ama çok şükür kart cezalımız yok. Bu hafta takımda farklı oyun anlayışıyla farklılık uyguladık. Bunda da başarılı olduk. Son iki haftaya girerken kazasız belasız, hak edenin çıktığı şansı bol olanın çıktığı bir lig olarak gibi gözüküyor.”

BAYSAL: “OYUNDAN MEMNUNUM”



Geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Umut Baysal da şunları söyledi:

“Oyuna Akhisar hızlı başladı ama daha sonra oyunu dengeledik, çok basit 3 gol yedik. 1-1’den sonra erken gol yememiz oyun disiplininden koptuk. Daha sonra risk almak zorunda kaldık ve yediğimiz 3. Golle maçı kaybettik. Takım olarak baktığımızda oyun felsefemizden, yaptığımız işlerle, girdiğimiz pozisyonlarla, oyuncularımın yürekli oyunlarından memnunum. Önümüzdeki haftalarda taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Rakibimizi de tebrik ediyorum.”