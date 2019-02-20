Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de geçilen 22 hafta sonunda 18 puanla son sırada yer alan Akhisarspor'da kötü gidişatın sonucunda geçtiğimiz hafta Cihat Arslan'la yollarını ayırmış yerine geçici olarak Cem Kavçak getirilmişti.

A Spor'un haberine göre; Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile yollarını ayıran tecrübeli hoca Yılmaz Vural ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda Yılmaz Vural, Akhisarspor'un başında ilk maçına Galatasaray deplasmanında çıkacak.