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Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.

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Süper Lig'de geçilen 22 hafta sonunda 18 puanla son sırada yer alan Akhisarspor'da kötü gidişatın sonucunda geçtiğimiz hafta Cihat Arslan'la yollarını ayırmış yerine geçici olarak Cem Kavçak getirilmişti.
 
A Spor'un haberine göre; Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile yollarını ayıran tecrübeli hoca Yılmaz Vural ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
 
Anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda Yılmaz Vural, Akhisarspor'un başında ilk maçına Galatasaray deplasmanında çıkacak.
 

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