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Spor

Yılmaz Vural'ın Yeni Malatyaspor'u Antalya yolcusu

Teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getiren Yeni Malatyaspor, devre arası kampını Antalya'da yapacak.

AA1 Ocak 2023 Pazar 17:14 - Güncelleme:
Yılmaz Vural'ın Yeni Malatyaspor'u Antalya yolcusu
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un devre arası kampını Antalya'da yapacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malatya ekibinin devre arası kamp programının belli olduğu belirtildi.

Takımın yarın Antalya'da toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağını aktarılan açıklamada, "Takımımız 2-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında karşılaşacağı Bodrumspor maçı için Antalya'dan Malatya'ya gelecek." ifadesi kullanıldı.

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