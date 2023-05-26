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Spor

Yılyak Samsunspor Basketbol, Depomaxx Haremspor'u sahadan sildi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Depomaxx Haremspor'u 77-64'lük skorla mağlup etti.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 21:53 - Güncelleme:
Yılyak Samsunspor Basketbol, Depomaxx Haremspor'u sahadan sildi
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Depomaxx Haremspor'u 77-64 yendi.

Samsun temsilcisi, 2 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sertan Kırklar, Münevver Özemre, Alper Gökçebel

Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı 6, Watkins 18, Eray Aydoğan, Gueye 11, Muhammet Engin Kalkan 16, Mert Ali Sert 3, Uğur Can Aksoy 2, Alihan Deniz Genç 3, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 18

Depomaxx Haremspor: Clark 11, Tuğberk Gedikli 2, Ali Yüceoral 9, Utku Saraloğlu 10, Berkan Aksu, Gökhan Karabıyık 2, İzzet Türkyılmaz 12, Alican Güney, Rakocevic 18

1. Periyot: 23-22

Devre: 38-31

3. Periyot: 63-45

  • Yılyak Samsunspor Basketbol
  • Depomaxx Haremspor
  • Mislicom Türkiye Basketbol Ligi

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