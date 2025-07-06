Real Madrid ile Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçı İspanyol devi Gonzalo Garcia, Fran Garcia ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-2 mağlup etti.

Borussia Dortmund'un maçtaki gollerini Maximilian Beier ve Shrou Guirassy kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, birinci ve üçüncü gollerde asisti yapan isim oldu.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, DAZN'a yaptığı açıklama Arda'nın performansını değerlendirdi.

ALONSO MAÇ SONRASI KONUŞTU

Xabi Alonso Arda Güler'in performansı için, "Geliştirmesi gereken şeyler var ama bunları oynayarak yapacak." dedi.

Milli futbolcuyla ilgili ayrıca Alonso, "İlk yarıda stoperlere yaklaşıp Jude Bellingham ile bağlantı kurarak bize çok fazla yardımcı oldu. Ceza sahasına yakın bölgelerde etkili oluyor. İki asist, şutları ve işte tehlikeli olduğu yer burası." ifadelerini kullandı.

Genç teknik direktör Arda'yla ilgili sözlerini şöyle tamamladı, "Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Dün de söyledim, geliştirmesi gereken şeyler olacak ve oynamak, gelişmenizi sağlar."

Öte yandan Arda Güler'le Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso stadyumdan birlikte ayrıldı. Arda ve Xabi'nin stat çıkışında maçı değerlendirdiği anlar İspanyol basınında gündem oldu.