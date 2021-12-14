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Spor

Yine Marius Sumudica yine kriz! Bu kez de...

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica 6-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından tribünlere 'Bitti' işareti yapmıştı. İstifadan vazgeçen Marius Sumudica'nın tazminatını talep ettiği iddia edildi.

14 Aralık 2021 Salı 09:24 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 09:24
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Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica krizi yaşanıyor. Alanyaspor maçında alınan 6-2'lik ağır mağlubiyet sonrası taraftarla tartışan Rumen hoca tribünlere "Bitti" işareti yapmıştı. Marius Sumudica'nın istifadan vazgeçtiği ve tazminatını talep ettiği iddia edildi.

MARİUS SUMUDİCA KRİZİ

Sumudica, Yeni Malatyaspor'un başına Süper Lig'in 9. haftasında geçmişti. İrfan Buz ile yollarını ayıran yönetim Rumen teknik adamı takımın başına getirirken Adana Demirspor'la oynanan ilk maçta sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Ancak daha sonrasında kadronun yetersiz olduğunu belirten Marius Sumudica yönetim ile anlaşmazlığa düşmüştü. Sonuçların da kötüye gitmesinin ardından gerilen ortam Alanyaspor maçıyla birlikte zirveye tırmandı. 6-2'lik mağlubiyet sonrası ipler tamamen koptu.

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