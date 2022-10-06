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Spor

Yine Ozan Tufan, yine olmadı! İngiltere'de gündeme oturdu

Ozan Tufan, Hull City'deki performansıyla İngiltere'de gündem oldu. Fenerbahçe'den ayrılık sebebi de kötü performansı olan Ozan Tufan, Ada'da eleştirilerin hedefi oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Ekim 2022 Perşembe 18:58 - Güncelleme:
Yine Ozan Tufan, yine olmadı! İngiltere'de gündeme oturdu
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Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiltere'de gündem oldu. Ada ekibinde kötü bir performans sergileyen ve düşük notlar alan Ozan Tufan, Fenerbahçe'deki günlerini hatırlattı.

OZAN TUFAN'IN İNGİLTERE HİKAYESİ KABUSA DÖNÜŞTÜ

Fenerbahçe'de kötü performansı nedeniyle takımdan ayrılan Ozan Tufan, yaz aylarında 3 milyon euro bonservisle Hull City'e transfer olmuştu. Ada ekibinde ilk maçlarında beğeni toplayan Ozan Tufan'ın performansı tekrar düşüşe geçti.

Ozan Tufan'ın kötü performansı Fenerbahçe'deki günlerini hatırlattı.

SAKATLIKTAN SONRA KENDİNE GELEMEDİ

Hull City'de ilk 5 maçında 2 gol atan ve büyük beğeni toplayan Ozan Tufan, geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kaldı. Sakatlığını atlatan ve yeşil sahalara geri dönen Ozan Tufan'ın performansı düşüşe geçti. 27 yaşındaki orta saha aldığı düşük notlarla dikkat çekti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE OZAN TUFAN VAR

Ozan Tufan'ın kötü performansı İngiltere basınında gündem oldu. Ada basınında kötü performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna taraftarlardan da tepki yağdı.

Star Gazetesi

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