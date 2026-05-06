Süper Lig'de son 5 sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, bu yıl da beklentileri karşılayamadı.

Sezonun bitimine 2 hafta kala ligi 4. bitirmesi kesinleşen ve şampiyonluk yarışından kopmasının ardından Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda eden siyah-beyazlı futbol takımı, taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Süper Lig'de en son 2020-21 sezonunda şampiyon olan ve Türkiye Kupası'nı da 2023-2024'te kazanan Beşiktaş, yönetim, teknik adam değişikliği ve kadro istikrarsızlıklarının da etkisiyle "eski günlerinden" uzak görüntü sergiledi.



Siyah-beyazlılar, son 5 sezonda ligi iki kez altıncı, bir defa üçüncü, iki kez de dördüncü basamakta tamamlayarak taraftarının beklentisini karşılayamadı.



2021-22 SEZONUNDA 6. OLDU

Şampiyonluk sonrası sezona Sergen Yalçın ile giriş yapan Beşiktaş için söz konusu sezon istenildiği gibi gitmedi.

Ahmet Nur Çebi başkanlığında geçilen sezonda futbol takımı, Sergen Yalçın ile başladığı sezonu Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile sürdürdü.

Ligde zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlılar, şampiyon Trabzonspor'un 22 puan gerisinde averajla 6. sırada yer alırken Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde havlu attı.

Beşiktaş, söz konusu sezonu TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla noktaladı.

2022-23 SEZONUNU 3. BİTİRDİ

Beşiktaş, 2022-23 sezonuna iyi başlasa da sonrasında durum değişti.



Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı takım, daha sonra Şenol Güneş'e emanet edildi.

Beşiktaş, Güneş'in ikinci kez görev yaptığı sezonu liderin 10 puan gerisinde 3. tamamlarken kupada son 16 turunda MKE Ankaragücü'ne penaltılarda yenildi ve organizasyondan elendi.

Siyah-beyazlılar, sezonu kupasız tamamladı.

ŞAMPİYONUN "46 PUAN" GERİSİNDE

Beşiktaş, 2023-24'te tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı.

Siyah-beyazlılarda söz konusu sezona başkan ve teknik heyet değişikleri damga vurdu. Şenol Güneş ile sezona başlayan Beşiktaş, sonrasında Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte başkan Ahmet Nur Çebi, olağanüstü genel kurula gitme kararı alırken Aralık 2023'te Hasan Arat başkanlık koltuğuna oturdu.

Beşiktaş, istikrarsız ortamda teknik adam değişiklikleriyle sezonu Galatasaray'ın 46 puan gerisinde 6. noktaladı.

Arat yönetiminde siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek zafere ulaştı.



2024-25 SEZONUNDA 33 PUANLIK FARK

Beşiktaş, 2024-25 sezonuna Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık TFF Süper Kupa zaferiyle girdi.

Giovanni van Bronckhorst idaresinde Süper Lig'e de iyi başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, ekim ayının son günlerindeki düşüşü durduramadı ve yarıştan erken koptu.

Sezonu şampiyon Galatasaray'ın 33 puan gerisinde 4. noktalayan Beşiktaş'ta önce Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılırken devamında Hasan Arat yönetimi istifa etti. Geçici süreliğine Hüseyin Yücel'in başkanlık yaptığı siyah-beyazlı kulüpte aralık ayının son günlerinde Serdal Adalı olağanüstü genel kurulda göreve seçildi.

Sezonu Ole Gunnar Solskjaer ile bitiren Beşiktaş, Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etti.

BU SEZON DA KUPASIZ

Beşiktaş, bu sezon da ligde ve kupada beklentilerin uzağında kaldı.

Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-26 sezonuna başlayan siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarına erken veda sonrasında Norveçli teknik adam ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta yönetim, son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın'a takımı emanet etti ancak lig ve kupada başarı gelmedi.

Son iki haftaya girilirken ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlılar, kupaya ise yarı finalde veda etti.

Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde bu sezonu da kupasız noktaladı.

AVRUPA'DA DA BAŞARIYA HASRET

Beşiktaş, son yıllarda Avrupa kupalarında da başarıya hasret kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2021-22 mücadele eden siyah-beyazlılar, grup aşamasını son sırada tamamladı.

Avrupa kupalarına 2022-23'te katılamayan Beşiktaş, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne grup, 2024-25'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından öteye gidemedi.

Siyah-beyazlılar, bu sezon da önce Avrupa Ligi, ardından Konferans Ligi'ne eleme turlarından sonra devam edemedi.