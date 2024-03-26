Galatasaray'ın başarılı stoperleri Victor Nelsson, Davinson Sachez ve Abdülkerim Bardakcı bu sezon gösterdiği harika performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.

Avrupa'nın önde gelen takımları bu oyuncular için Cim-Bom'un kapısını çalmaya başladı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri masaya yatıracak. Yaşanan gelişmeler sonrası Galatasaray, savunmanın göbeğine takviye yapmak için arayışlara tam gaz devam ediyor. Tüm seçenekler değerlendiriliyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı-Kırmızılılar'ın 2022 yılında 13 milyon euroya Sevilla'ya sattığı Marcao, yeni kulübünde istediği performansı gösteremedi. Brezilyalı stoper, kariyerine yeni bir takımda devam etmek için İspanyol ekibi ile görüşmelere başladı. Yapılan görüşmelerde hem Marcao hem de Sevilla cephesi satın alma opsiyonu ile birlikte G.Saray'a kiralama formülüne sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar ise yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İspanyol ekibinde 2 sezon boyunca sadece 20 müsübakada forma giyen Marcao, saha içinde bin 212 dakika sahada kaldı. Brezilyalı stoper, 1 gol atarak takımına skor katkısında bulunabildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 27 yaşındaki savunmacının Sevilla ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor. Marcao, Galatasaray formasını ise tam 141 kez giymişti.