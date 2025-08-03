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Spor

Yoandy Leal 1 yıl daha Halkbank'ta

Efeler Ligi ekibi Halkbank, Küba asıllı Brezilyalı smaçör Yoandy Leal'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Yoandy Leal 1 yıl daha Halkbank'ta
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Küba asıllı Brezilyalı smaçör Yoandy Leal'in sözleşmesini uzattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında tecrübeli smaçör Yoandy Leal Hidalgo ile yoluna devam etme kararı almıştır. Yoandy Leal'e Halkbank forması altında başarılarla dolu ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Küba ve Brezilya milli takımlarıyla dünya şampiyonasında podyuma çıkan 36 yaşındaki voleybolcu, büyük kısmı Brezilya ve İtalya liglerinde geçen kulüp kariyerinde ise CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası kupalarını kaldırdı.

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