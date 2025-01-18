Arda Güler, Real Madrid defterini kapatıyor. 2023 yılının yaz aylarında takıma katılan milli oyuncu, Ancelotti yönetimindeki kulüpte istediği süreleri bir türlü elde edemedi. Hakkında birçok ayrılık söylentisi çıkan Arda Güler, hiç beklenmedik bir takıma gitmeye hazırlanıyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde taraftalar resmen çılgına dönecek. İşte Arda Güler'in peşindeki takım...

ARDA GÜLER İÇİN EZELİ RAKİP DEVREDE

Arda Güler için birçok takım harekete geçerken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Buna göre LaLiga'nın bir diğer devi Barcelona'nın, Arda için harekete geçtiği kaydedildi. İspanyol basınını duyurduğu haberde; Katalan ekibinin, Arda Güler'i bu kez kadrosuna katmak için tüm imkânları seferber edeceği aktarıldı.

Aynı haberde ayrıca; Barca'nın, Real Madrid'den 25 yıl sonra Luis Figo intikamını almak istediği belirtildi. Figo, Barcelona'da geçen 5 sezonun ardından 60 milyon euro karşılığında ezeli rakipleri Real Madrid'e imza atmıştı. Katalan temsilcinin, yıllar sonra Arda Güler'i transfer ederek rakibine misilleme yapmak istediği bildirildi.

Real Madrid'e transfer olmadan önce Arda Güler'i Barcelona da istemiş ancak milli oyuncu tercihini Madrid'den yana kullanmıştı. Muhtemel bir anlaşmada Arda, Barcelona'ya imzayı atabilir.

ARDA'DAN 3 GOL, 5 ASİSTLİK KATKI

Real Madrid ile bu sezon toplamda 22 resmi maça çıkan Arda Güler, takımı adına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Arda'nın başkent ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.