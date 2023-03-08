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Spor

Yok artık Enes Ünal! Kulüp rekoru kırdı, dünyaca ünlü yıldızı geride bıraktı

İspanya La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal takımını sırtlamaya devam ediyor. Son haftalarda alınan üst üste galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşan Getafe de Enes Ünal takıma sağladığı katkıyla en önemli isim konumunda. Başarılı golcü attığı gollerle rekorlar kırarken adını tarihe yazdırdı. İşte detaylar…

Star Gazetesi8 Mart 2023 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Yok artık Enes Ünal! Kulüp rekoru kırdı, dünyaca ünlü yıldızı geride bıraktı
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İspanya La Liga takımlarından Getafe forması giyen genç milli yıldız Enes Ünal, İspanya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Kariyerinde inişli çıkışlı sezonları olsa da bu sezon ortaya koyduğu performans ile Getafe taraftarının sevgilisi haline gelen Enes Ünal, takımını sırtlamaya devam ediyor. Küme düşme hattından takımını kurtaran Enes Ünal, Getafe tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak yerini almış durumda.

ENES ÜNAL, ROBERTO SOLDADO'YU GERİDE BIRAKTI

La Liga'ya ilk geldiğinde Villrael forması giyen Enes Ünal silik bir performans serdilemişti. Fakat bu sezon ortaya koyduğu başaralı performans ile 27 maçta 11 gol atıp, 5'te asist yaparak takımın en önemli oyuncusu konumuna geldi. Takıma katıldığı 2020 yılından bu yana topalm 32 gol atan Enes Ünal, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından olan Roberto Soldado ve Daniel Güiza'yı geride bıraktı. Angel rodriguez ve Manu del Moral'in 37 ve 36 gol attığı sıralamada milli oyuncumuz 32 gol ile üçüncü sıraya yerleşti.

SEZON SONU TAKIMDA KALMASI DÜŞÜK BİR OLASILIK

Getafe forması ile kendi adına muazzam bir sezon geçiren Enes Ünal, Getafe'yi küme düşme potasından uzaklaştırdı ve takımın en golcü oyuncularından biri oldu. La Liga ekiplerinin radarında olan milli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. En güçlü adayın ise gelecek sezon yeni bir yapılanma sürecine girecek olan Sevilla olduğu iddia ediliyor.

Star Gazetesi

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