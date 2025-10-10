Gedson Fernandes, Rusya'da iyi bir dönem geçiriyor. Sezon başında 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli orta saha, takımın vazgeçilmezi oldu.

FIRTINA GİBİ

Spartak formasıyla göz kamaştıran bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes, Rusya'da eylül ayının oyuncusu seçildi. Takımda önemli bir yere sahip olan 26 yaşındaki futbolcu, ülkede en çok konuşulan sporcuların başında yer alıyor.

Bonservis bedeliyle Spartak tarihine geçen Gedson Fernandes, takımın teknik direktörü Dejan Stankovic'in de şimdiden değişmez ismi oldu.

RUSYA GÜNLERİ

Gedson Fernandes, Spartak formasıyla şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev aldı. Portekizli yıldız futbolcu bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.