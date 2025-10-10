İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8305
  • EURO
    48,407
  • ALTIN
    5362.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yok artık Gedson Fernandes! Herkes onu konuşuyor
Spor

Yok artık Gedson Fernandes! Herkes onu konuşuyor

Gedson Fernandes, performansıyla ses getirmeye devam ediyor. Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli oyuncu, Rus ekibinde tozu dumana katıyor. İşte Gedson Fernandes haberinin detayları…

Star Gazetesi10 Ekim 2025 Cuma 14:12 - Güncelleme:
Yok artık Gedson Fernandes! Herkes onu konuşuyor
ABONE OL

Gedson Fernandes, Rusya'da iyi bir dönem geçiriyor. Sezon başında 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli orta saha, takımın vazgeçilmezi oldu.

FIRTINA GİBİ

Spartak formasıyla göz kamaştıran bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes, Rusya'da eylül ayının oyuncusu seçildi. Takımda önemli bir yere sahip olan 26 yaşındaki futbolcu, ülkede en çok konuşulan sporcuların başında yer alıyor.

Bonservis bedeliyle Spartak tarihine geçen Gedson Fernandes, takımın teknik direktörü Dejan Stankovic'in de şimdiden değişmez ismi oldu.

RUSYA GÜNLERİ

Gedson Fernandes, Spartak formasıyla şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev aldı. Portekizli yıldız futbolcu bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.