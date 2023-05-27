Fenerbahçe'nin kanat transferi için adaylardan biri olan Wilfried Zaha, beklentilerinde geri adım atmıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli takımdan senelik 5 milyon Euro net maaş isteyen Fildişi Sahilli, pazarlık masasına oturmadı. 10 milyon Euro'ya yakın da imza parası talep eden tecrübeli oyuncu indirime gitmiyor.

Yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da çok yüksek teklifler var. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncu, Marsilya ve Roma'ya da önerildi.

Zaha'nın yapacağı tercih merak edilirken Marsilya ile Roma'nın da bu yıllık maaşı ve imza parasını karşılayabilmesi zor görünüyor.

Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Zaha'nın piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Premier Lig'de takımı ile 27 maça çıkan deneyimli isim, 7 gol atarken 2 defa da asist katkısı verdi.